Bayern-Nostalgie: Lewandowski und Müller feiern Wiedersehen

Thomas Müller und Robert Lewandowski lassen ihre Karrieren im Spätherbst ihrer Laufbahn in der US-amerikanischen Major League Soccer ausklingen.

Nach der Sommerpause hätten die beiden Bayern-Legenden gleich am ersten Spieltag aufeinandertreffen sollen. Aufgrund der schlechten Luftqualität infolge der Waldbrände in der Region Chicago wurde das Duell jedoch kurzfristig abgesagt.

Lewy und Müller treffen sich privat

Auf ein Wiedersehen mussten die beiden ehemaligen Teamkollegen dennoch nicht verzichten. Auf Instagram veröffentlichten Müller und Lewandowski ein gemeinsames Foto.

Lewandowski kommentierte den Beitrag mit einem Augenzwinkern: „Was ein Spiel heute. Schön, dich zu sehen.“

Auch Müller ließ sich einen Spruch nicht nehmen und schrieb: „Die Jungs sind zurück in der Stadt.“