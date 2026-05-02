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Endstand
3:0
3:0 , 0:0
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Plötzlich souverän! Arsenal holt wichtige Punkte im Titelrennen

Ein lockerer Heimsieg sorgt für den zweiten Sieg in Folge der "Gunners" im Meisterrennen der Premier League.

Plötzlich souverän! Arsenal holt wichtige Punkte im Titelrennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Das ist ja fast ein Novum!

Der FC Arsenal feiert am 35. Spieltag der Premier League einen lockeren 3:0-Heimsieg über den FC Fulham.

Damit holen sich die "Gunners" drei wichtige Zähler im Meisterrennen gegen Manchester City.

Bereits nach neun Minuten gelingt Arsenal-Star Viktor Gyökeres aus etwa fünf Metern der 1:0-Treffer. Zudem erhöht Bukayo Saka mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck zum 2:0 (40.).

Gyökeres sorgt mit dem Doppelpack für den Sieg

Noch vor dem Seitenwechsel schnürt Gyökeres per Kopfball seinen Doppelpack zur 3:0-Pausenführung (45+4).

Auch in der Folge dominieren die Londoner das Spielgeschehen, aber natürlich in einer ruhigeren Art. Letztlich bringt Arsenal den deutlichen Sieg im Emirates Stadium souverän über die Zeit.

Der Vorsprung der "Gunners" (76 Punkte) beträgt wohl vorerst sechs Zähler auf Manchester City. Allerdings treffen die „Citizens“ erst am Montag auf Everton. Zudem hat die Guardiola-Elf auch noch eine Partie in der Hinterhand.

Auf Arsenal wartet nun das so wichtige CL-Rückspiel am kommenden Dienstag gegen Atletico Madrid (natürlich im LAOLA1-Ticker).

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