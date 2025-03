Tuberkulose-Fall bei PSV: Neuzugang steht vor Saisonende

Bei PSV Eindhoven gibt es einen Tuberkulose-Fall.

Der niederländische Klub hat das publik gemacht, jedoch ausgelassen, um welchen Spieler es sich handelt. Wie sowohl "De Telegraaf" als auch die "Marca" berichten, soll es sich dabei um Neuzugang Lucas Perez handeln.

Der 36-jährige Spanier ist erst seit Ende Februar beim Klub, im Jänner hat sich sein Klub Deportivo La Coruna vom Angreifer getrennt. PSV hat Perez als Ersatz für den schwer am Knie verletzten Ricardo Pepi geholt.

Für seinen neuen Klub hat es der Mittelstürmer vor der Erkrankung bei drei Einsätzen auf gerade einmal 24 Einsatzminuten gebracht. Möglicherweise hat der Routinier bereits sein letztes Spiel für die "Rood-witten" bestritten.

Die genaue Ausfallzeit ist schwer abschätzbar. Bei Tuberkulose sind eine Antibiotika-Therapie und drei bis vier Wochen Isolation notwendig, die tatsächliche Genesungszeit ist offen.

PSV und Ajax Amsterdam kämpfen in der Eredivisie um den Titel, sechs Punkte trennen die beiden niederländischen Top-Klubs. Am kommenden Sonntag kommt es im Philips Stadion zum direkten Duell der Titelanwärter.

