Trainerrochade bei Ajax: Ein Ex-Salzburger übernimmt

Ajax Amsterdam hat einen neuen Cheftrainer!

Wie der Eredivise-Klub am Sonntag bekanntgibt, übernimmt Oscar Garcia mit sofortiger Wirkung das Traineramt. Der ehemalige Coach von Red Bull Salzburg steht vorerst bis Sommer an der Seitenlinie, der bisherige Interimstrainer Fred Grim rückt dafür wieder in die Jugendabteilung.

Garcia wurde erst vor wenigen Wochen Trainer bei der zweiten Mannschaft von Ajax und unterschrieb dort bis 2027 (Alle Infos >>>). Jetzt darf er sich bei den Profis versuchen.

Schlechte Form

Ajax liegt aktuell in der Liga nur auf Rang fünf, 24 Punkte hinter Leader PSV Eindhoven. In den letzten sieben Ligaspielen gab es nur einen Sieg.

Der Spanier war vor seinem Engagement in Amsterdam fast ein Jahr vereinslos. Zuvor coachte er bis März 2025 in Mexiko bei Chivas.