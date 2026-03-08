ÖFB-Duo scort! Werder mit nächstem Befreiungsschlag gegen Union

Der SV Werder Bremen macht den nächsten wichtigen Schritt raus aus den Abstiegsrängen.

Zum Abschluss des 25. Spieltags der Deutschen Bundesliga gewinnt Werder mit 3:1 beim 1. FC Union Berlin.

Das Team um die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll springt damit von Platz 16 auf den 13. Rang in der Tabelle. Union bleibt Elfter.

Nach einer viertelstündigen Eingewöhnungszeit wird es bereits richtig turbulent: Stark verschuldet einen Elfmeter für Union. Diesen verwandelt nicht ÖFB-Legionär Leopold Querfeld, sondern Ex-Werderaner Köhn zur 1:0-Führung (18.).

Nur eine Minute später schwächen sich die Berliner in Person von Köhn aber selbst. Schäfer trifft Stage klar auf dem Fuß, die harte Entscheidung des Unparteiischen lautet: Rot.

In Überzahl zur Wende

Mit einem Mann mehr am Feld drängt der SVW gleich auf den Ausgleich. Zunächst kann Ronnow diesen noch verhindern, in der 31. Minute ist es aber so weit. Nach einer Ecke landet die Kugel bei Deman, der genau ins linke Kreuzeck schlenzt.

Stage, Vorlagengeber des Ausgleichs, kann in der 35. Minute schon nachlegen: Wieder schlägt Werder nach einem Corner zu, Puertas findet Stage, der einköpft. Damit geht es auch in die Pause.

Österreichische Co-Produktion zur Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang bekommt die Thioune-Elf in Überzahl keine Probleme mehr. Stage scheitert in der 50. Minute an der Stange, eine Viertelstunde später kommt es zur Vorentscheidung.

ÖFB-Kicker Schmid kommt bei einem Getümmel im Strafraum zum Ball und legt quer auf Grüll, der das Leder über die Linie drückt.

Den Schlusspunkt setzt der kurz zuvor eingewechselte Covic nach einer flachen Hereingabe von Bittencourt (90.+4)