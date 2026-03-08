Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad

Kantersieg für Roter Stern Belgrad!

Der serbische Topklub feiert in der 26. Runde gegen Schlusslicht FK Napredak Krusevac einen klaren 4:0-Heimerfolg.

ÖFB-Legionär Marko Arnautovic zeigt sich dabei in Scorerlaune, erzielt den dritten Treffer (21.) und bereitet wenige Minuten später auch das 4:0 vor (29.). Zur Pause wird der 36-Jährige ausgewechselt.

In der Tabelle liegt Roter Stern weiterhin überlegen in Front. Verfolger Partizan liegt mit einem Spiel weniger bereits zehn Punkte zurück.