FK Crvena Zvezda Belgrade FK Napredak Krusevac
Endstand
4:0
4:0
  • Lazar Balevic e
  • Milos Veljkovic
  • Marko Arnautovic
  • Aleksandar Katai
NEWS

Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad

Der ÖFB-Stürmer hat einen großen Anteil am deutlichen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht.

Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kantersieg für Roter Stern Belgrad!

Der serbische Topklub feiert in der 26. Runde gegen Schlusslicht FK Napredak Krusevac einen klaren 4:0-Heimerfolg.

ÖFB-Legionär Marko Arnautovic zeigt sich dabei in Scorerlaune, erzielt den dritten Treffer (21.) und bereitet wenige Minuten später auch das 4:0 vor (29.). Zur Pause wird der 36-Jährige ausgewechselt.

In der Tabelle liegt Roter Stern weiterhin überlegen in Front. Verfolger Partizan liegt mit einem Spiel weniger bereits zehn Punkte zurück.

Fußball Fußball International Marko Arnautovic ÖFB-Legionäre Roter Stern Belgrad