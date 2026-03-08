FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
FK Napredak Krusevac NAP
Endstand
4:04:0 , 0:0
-
Lazar Balevic e
-
Milos Veljkovic
-
Marko Arnautovic
-
Aleksandar Katai
NEWS
Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad
Der ÖFB-Stürmer hat einen großen Anteil am deutlichen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht.
Kantersieg für Roter Stern Belgrad!
Der serbische Topklub feiert in der 26. Runde gegen Schlusslicht FK Napredak Krusevac einen klaren 4:0-Heimerfolg.
ÖFB-Legionär Marko Arnautovic zeigt sich dabei in Scorerlaune, erzielt den dritten Treffer (21.) und bereitet wenige Minuten später auch das 4:0 vor (29.). Zur Pause wird der 36-Jährige ausgewechselt.
In der Tabelle liegt Roter Stern weiterhin überlegen in Front. Verfolger Partizan liegt mit einem Spiel weniger bereits zehn Punkte zurück.