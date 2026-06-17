Neuer Trainer für Feyenoord! Vereinslegende kehrt zurück

Giovanni van Bronckhorst kehrt in seine Heimatstadt zurück und wird neuer Cheftrainer von Feyenoord Rotterdam.

Beim Eredivisie-Klub unterschreibt er einen Vertrag bis 2028, zuvor war er Co-Trainer von Arne Slot in Liverpool.

In den vergangenen Wochen soll auch Oliver Glasner als Kandidat für den Trainerposten gehandelt worden sein.