Neuer Trainer für Feyenoord! Vereinslegende kehrt zurück

Zuletzt hat der ehemalige Star-Stürmer Robin van Persie die Mannschaft aus Rotterdam gecoacht. Nach eineinhalb Jahren und Endplatzierung zwei in der Liga musste er dieses Amt allerdings räumen.
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Rückkehr zu alter Erfolgsstätte
Van Bronckhorst und Feyenoord haben eine lange gemeinsame Geschichte. Von 2015 bis 2019 war er bereits Cheftrainer. In der Saison 2016/17 gelang ihm mit der Mannschaft, erstmals seit 18 Jahren wieder den Eredivisie-Titel zu gewinnen.
Bereits als Spieler hat van Bronckhorst 249 Partien auf Profiebene für die Mannschaft aus Rotterdam absolviert.
Ob ÖFB-Legionär Gernot Trauner nächste Saison ein Bestandteil seiner Mannschaft sein wird, ist noch nicht fix. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft Ende Juni bei Feyenoord aus.