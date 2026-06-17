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Neuer Trainer für Feyenoord! Vereinslegende kehrt zurück

Der neue Coach war zuletzt Co-Trainer von Arne Slot bei Liverpool.

Neuer Trainer für Feyenoord! Vereinslegende kehrt zurück Foto: © GEPA
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Giovanni van Bronckhorst kehrt in seine Heimatstadt zurück und wird neuer Cheftrainer von Feyenoord Rotterdam.

Beim Eredivisie-Klub unterschreibt er einen Vertrag bis 2028, zuvor war er Co-Trainer von Arne Slot in Liverpool.

In den vergangenen Wochen soll auch Oliver Glasner als Kandidat für den Trainerposten gehandelt worden sein.

Zuletzt hat der ehemalige Star-Stürmer Robin van Persie die Mannschaft aus Rotterdam gecoacht. Nach eineinhalb Jahren und Endplatzierung zwei in der Liga musste er dieses Amt allerdings räumen.

Details über die Entlassung von Robin van Persie >>>

Rückkehr zu alter Erfolgsstätte

Van Bronckhorst und Feyenoord haben eine lange gemeinsame Geschichte. Von 2015 bis 2019 war er bereits Cheftrainer. In der Saison 2016/17 gelang ihm mit der Mannschaft, erstmals seit 18 Jahren wieder den Eredivisie-Titel zu gewinnen.

Bereits als Spieler hat van Bronckhorst 249 Partien auf Profiebene für die Mannschaft aus Rotterdam absolviert.

Ob ÖFB-Legionär Gernot Trauner nächste Saison ein Bestandteil seiner Mannschaft sein wird, ist noch nicht fix. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft Ende Juni bei Feyenoord aus.

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