Feyenoord-Heimsieg bei Trauners Startelf-Comeback

Für Gernot Trauner und Feyenoord Rotterdam gibt es am 31. Spieltag der Eredivisie einen ungefährdeten Heimsieg.

Gegen den FC Groningen setzt sich das Team des ÖFB-Legionärs mit 3:1 durch. In der elften Minute bringt Jordan Bos Feyenoord in Führung, Ayase Ueda legt per Elfmeter in Minute 22 nach. In der 67. Minute schnürt der Japaner den Doppelpack. Groningen gelingt in der Schlussphase nur mehr der Anschlusstreffer durch Thom van Bergen (88.).

Für Trauner ist das Spiel nach überstandenen Achillessehnen-Problemen der erste Startelfeinsatz dieser Saison. In der Runde zuvor wurde er in der Schlussphase gegen Nijmegen (1:1) in der Schlussphase eingewechselt. Gegen Groningen steht der 34-Jährige bis zur 63. Minute am Platz.

In der Tabelle legt Feyenoord im Kampf um Platz zwei vor, mit 58 Punkten steht das Team vier Punkte vor Verfolger Nijmegen, der allerdings erst am Abend gegen den FC Twente spielt. PSV Eindhoven (77 Punkte) ist bereits weit enteilt und wurde bereits Anfang April frühester Meister der Eredivisie-Geschichte.