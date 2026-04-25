Beim Absteiger! Tottenham gewinnt erstmals in der Liga 2026

Tottenham kann also doch noch gewinnen!

Die "Spurs", mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso über die volle Distanz in der Innenverteidigung, feiern in der 34. Runde der englischen Premier League auswärts beim Tabellen-Schlusslicht Wolverhampton einen knappen 1:0-Erfolg.

Mann des Spiels in einer ausgeglichenen Partie ist Joao Palhinha. Die Bayern-Leihgabe trifft nach einer Ecke aus wenigen Metern ins Tor (82.).

Für den kriselnden Topklub ist es nicht nur der erste Sieg unter Neo-Coach Roberto De Zerbi, sondern überhaupt der erste Liga-Sieg im Kalenderjahr 2026.

Zwei Punkte trennen West Ham und Tottenham

In der Tabelle bleibt der Danso-Klub dennoch auf einem Abstiegsplatz, weil mit West Ham United der direkte Konkurrent ebenfalls einen Sieg feiert.

Die "Hammers" holen sich gegen den FC Everton einen Last-Minute-Erfolg und gewinnen mit 2:1. Thomas Soucek (51.) und Callum Wilson (90.+2) bzw. Dewsbury-Hall (88.) sorgen für die Tore.

Während mit den Wolves und Burnley bereits zwei Absteiger in der Premier League feststehen, duellieren sich West Ham und Tottenham um den dritten Abstiegsplatz. Vier Runden vor Schluss trennen die beiden Klubs zwei Punkte.