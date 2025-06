Ex-Sturm-Tormann wechselt zu Ajax Amsterdam

Vitezslav Jaros hat vorübergehend einen neuen Verein.

Der 23-jährige Tscheche wird vom FC Liverpool für ein Jahr in die Niederlande zu Ajax Amsterdam verliehen. Der Vizemeister der abgelaufenen Eredivisie-Saison besitzt keine Kaufoption auf den einfachen Nationalteam-Keeper.

Jaros ist in Österreich durch seine Zeit bei Sturm Graz bekannt. Im Jänner 2024 wurde der 1,90 Meter große Tormann für die restliche Saison 2023/24 von Liverpool in die Murstadt geschickt und feierte mit den "Blackies" den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga.

Der Tscheche bestritt 21 Partien, darunter vier in der UEFA Conference League, für die Grazer und blieb in sieben Spielen ohne Gegentor. Nach einem Jahr bei den "Reds", in dem Jaros nur in zwei Spielen zum Einsatz kam, soll er nun in Amsterdam Spielpraxis sammeln.