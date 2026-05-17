1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 FCH FSV Mainz FSV Mainz M05
Endstand
0:2
0:2 , 0:0
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Schmidt nach Abstieg: "Will die Geschichte weiterschreiben"

Für Heidenheim endete die Saison trotz einer großen Aufholjagd mit dem bitteren Gang in die Zweitklassigkeit. Der Blick ist aber schon nach vorne gerichtet.

Schmidt nach Abstieg: "Will die Geschichte weiterschreiben" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Es reichte am Ende doch nicht!

Bis zum letzten Spieltag kämpfte der 1. FC Heidenheim in der deutschen Bundesliga um den Klassenerhalt. Eine großartige Aufholjagd wurde aber schließlich nicht mit dem Ligaverbleib belohnt.

Daher muss sich Heidenheim nach drei Jahren wieder vom deutschen Oberhaus verabschieden. FCH-Trainer Frank Schmidt visiert aber schon wieder den Wiederaufstieg an.

Heidenheim-Coach lobt die Fans: "Ich bin so dankbar"

Obwohl der Abstieg mit der 0:2-Heimpleite gegen Mainz besiegelt wurde, gab es Applaus von den Fans.

"Ich bin so dankbar. So abzusteigen, und du kommst zu unseren Fans und es werden Fahnen geschwenkt. Das gibt es nicht oft", meinte der langjährige Heidenheim-Trainer.

Schmidt bleibt auch nach 19 Jahren in Heidenheim

Obgleich der Abstieg natürlich schmerzvoll ist, blickt man in Heidenheim schon wieder nach vorne.

"Ich bin mir sicher, dass ich wieder Lust habe, die Geschichte weiterzuschreiben", erklärte Schmidt.

Auch nach 19 Jahren unterstreicht er damit, dass der Weg in Heidenheim für ihn noch nicht zu Ende ist.

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