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Schweizer Erfolgstrainer könnte ab Sommer ÖFB-Duo betreuen

Es soll bereits fortgeschrittene Gespräche geben.

Schweizer Erfolgstrainer könnte ab Sommer ÖFB-Duo betreuen Foto: © getty
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Wer wird der neue Cheftrainer von Christopher Trimmel und Leopold Querfeld bei Union Berlin?

Nachdem Steffen Baumgart im April entlassen wurde, übernahm mit Marie-Louise Eta erstmals eine Frau als Cheftrainerin in der deutschen Bundesliga. Doch die 34-Jährige übernahm nur bis Saisonende und wird ab Sommer die Frauen-Mannschaft der Berliner betreuen.

Eine Spur zum möglichen neuen Cheftrainer von Union könnte nun in die Schweiz führen. Laut übereinstimmender Medienberichte von "Kicker" und "Sky" soll Mauro Lustrinelli Topkandidat bei Union sein.

Fortgeschrittene Gespräche

Laut den Berichten sollen sich der Verein und der Schweizer bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Lustrinelli ist seit Sommer 2022 Trainer beim FC Thun. Dort führte er die Berner Oberländer vergangene Saison zunächst zurück in die erste Liga und diese Spielzeit wurde man als Aufsteiger sensationell Schweizer Meister. Sein Vertrag in Thun läuft noch bis 2028.

Daher haben die Köpenicker auch noch weitere Kandidaten im Blick. So sollen der ehemalige Bremen-Coach Horst Steffen und der aktuelle KSC-Trainer Christian Eichner ebenfalls Kandidaten sein.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

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