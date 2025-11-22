Chelsea springt dank Sieg über Burnley vorerst auf Platz zwei

Am zwölften Spieltag der englischen Premier League setzt sich der Chelsea FC auswärts beim Burnley FC klar mit 0:2 durch.

Die Gäste aus London kontrollieren die Partie über weite Strecken und kommen durch Treffer von Pedro Neto (37.) sowie Enzo Fernandez (88.) zu einem verdienten Erfolg.

Durch diesen Sieg klettert die Mannschaft von Enzo Maresca auf den zweiten Tabellenplatz, während Scott Parkers Elf als Siebzehnter im Abstiegskampf verharrt.

Tabelle der Premier League>>>

Chelsea beginnt aktiv

Die Partie im Turf Moor beginnt mit einem aktiven FC Chelsea, der sofort versucht, die Spielkontrolle an sich zu reißen.

Nach einer kurzen Schrecksekunde, in der Enzo Fernandez behandelt werden muss aber weiterspielen kann, erarbeiten sich die Londoner erste Vorteile.

Ein erster Schussversuch von Liam Delap verfehlt sein Ziel jedoch noch (9.). Auf der Gegenseite verbucht Burnley durch einen Kopfball von Quilindschy Hartman (11.) und einen Schuss von Loum Tchaouna, den Chelseas Torhüter Robert Sanchez pariert (20.), die ersten nennenswerten Offensivaktionen.

Die Blues bleiben aber das spielbestimmende Team, und die Überlegenheit wird in der 37. Minute belohnt: Nach einer Vorlage von Jamie Gittens köpft Pedro Neto zur 0:1-Führung ein.

Enzo Fernandez macht alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Chelsea die tonangebende Mannschaft und lässt die Offensive von Burnley kaum zur Entfaltung kommen.

Die Gastgeber versuchen zwar, durch mehrere Wechsel neue Akzente zu setzen, bleiben in ihren Bemühungen aber weitgehend harmlos. Die beste Chance auf eine Vorentscheidung für die Maresca-Elf vergibt Torschütze Pedro Neto, dessen Schuss in der 63. Minute nur am Pfosten landet.

Chelsea bleibt geduldig und wird kurz vor dem Ende belohnt: In der 88. Minute trifft Enzo Fernandez nach einem Zuspiel des eingewechselten Marc Guiu zum 0:2-Endstand und besiegelt damit den Sieg.

Ein Schuss des ebenfalls eingewechselten Armando Broja in der Nachspielzeit stellt für Sanchez keine Gefahr mehr dar.