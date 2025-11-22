Manchester City patzt bei Newcastle

Am zwölften Spieltag der Premier League empfängt Newcastle United Manchester City.

In einer intensiven Partie im St. James' Park setzt sich die Elf von Eddie Howe mit 2:1 durch, wobei Harvey Barnes mit einem Doppelpack (64., 70.) zum Matchwinner avanciert und den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ruben Dias (68.) überstrahlt.

Durch diesen Sieg festigt Newcastle seinen Platz im Tabellenmittelfeld, während Manchester City im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen muss und auf den dritten Rang abrutscht.

Keine Tore in Hälfte eins

Die erste Halbzeit bleibt zwar torlos, ist aber keineswegs ereignisarm. Die Truppe von Pep Guardiola dominiert das Geschehen mit deutlich mehr Ballbesitz und erspielt sich zahlreiche Chancen, doch sowohl ein Schuss von Rayan Cherki (8.) als auch ein Versuch von Erling Haaland (35.) werden pariert.

Die Hausherren halten kämpferisch dagegen und kommen selbst zu gefährlichen Aktionen. Harvey Barnes prüft den gegnerischen Torhüter bereits in der ersten Minute, und auch Nick Woltemade scheitert zweimal (13., 26.).

Für besondere Aufregung sorgen zwei Szenen, in denen Schiedsrichter Samuel Barrott nach Überprüfung durch den Videoassistenten jeweils auf einen Elfmeter für Manchester City verzichtet.

So geht es nach einer von den Gästen dominierten ersten Hälfte torlos in die Kabinen.

Barnes mit dem Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie an Fahrt auf und entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch.

Es ist Newcastle, das den Torreigen eröffnet: Harvey Barnes bringt seine Mannschaft nach Vorlage von Bruno Guimaraes in der 64. Minute in Führung.

Die Freude der Heimmannschaft währt jedoch nur kurz. Nur vier Minuten später nutzt Manchester City eine Standardsituation, als Ruben Dias nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich trifft (68.).

Doch die Gastgeber zeigen sich unbeeindruckt und schlagen umgehend zurück. Erneut ist es Harvey Barnes, der nach einer Druckphase in der 70. Minute zur Stelle ist und mit seinem zweiten Treffer des Tages die 2:1-Führung wiederherstellt.

In der Folge drängt Manchester City vehement auf den Ausgleich und erarbeitet sich durch eine Serie von Eckbällen in der Schlussphase mehrere Möglichkeiten, bleibt im Abschluss aber glücklos. Ein Kopfball von Bruno Guimaraes für Newcastle klatscht zudem noch an die Latte (75.).

Crystal Palace springt auf Platz vier

Crystal Palace feiert einen 2:0-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers. Die Treffer für die von Oliver Glasner trainierte Truppe erzielen Munoz (63.) und Yeremy (69.).

Durch den Sieg rückt Palace in der Tabelle vor auf einen Champions-League-Platz. Mit 20 Punkten liegen die Südlondoner aktuell auf dem vierten Platz.