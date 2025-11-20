NEWS

Europa-Rückkehr oder MLS-Verbleib? Müller hat sich entschieden

Der Deutsche schlug in Vancouver richtig ein. Nun hat er eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Thomas Müller wird auch in der nächsten Saison bei den Vancouver Whitecaps spielen!

Das bestätigte der Ex-Bayern-Star im Interview mit dem "Kicker". "Ja - volle Attacke", antwortete Müller auf Nachfrage, ob er denn definitiv eine zweite Saison in Vancouver spielen wird.

Da der Klub eine Option auf eine einjährige Verlängerung hat, dürfte auch von Vereinsseite alles klar sein.

Komplett eingeschlagen

Müller brauchte in der MLS kaum Eingewöhnungs-Zeit. Mit acht Toren und drei Vorlagen in neun Partien ist der Deutsche der Leistungsträger bei den Whitecaps.

Am kommenden Sonntag trifft Vancouver im Viertelfinale der Playoffs auf Los Angeles FC.

