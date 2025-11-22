NEWS

Überraschung: Schicker bleibt in Hoffenheim

Der Österreicher steigt in Sinsheim in der Hierarchie auf.

Überraschung: Schicker bleibt in Hoffenheim Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bleibt in gestärkter Position bei der TSG Hoffenheim und beendet damit Wechselgerüchte.

Der 39-jährige Steirer bildet fortan gemeinsam mit Tim Jost, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, das alleinige Führungsduo des deutschen Fußball-Bundesligisten, gab der Club am Samstag bekannt.

Der VfL Wolfsburg und Red Bull Salzburg waren an einer Verpflichtung von Schicker interessiert gewesen.

"Zur 'TSG-DNA' zurückgefunden"

"Das bekannt gewordene Interesse diverser Clubs spricht für die Qualitäten von Andreas Schicker. Wir sind aber gemeinsam sehr froh, dass wir mit dieser neuen Aufstellung an der Spitze des Clubs gemeinsam die erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur 'TSG-DNA' zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt", erklärte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp.

Schicker war im Oktober 2024 vom österreichischen Fußball-Meister Sturm Graz zu Hoffenheim gewechselt und hatte einen Monat später auch Sturms Erfolgstrainer Christian Ilzer nach Sinsheim geholt. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

"Das Interesse anderer Vereine ehrt mich - und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten. Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können", begründete der Österreicher seine Entscheidung.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Deutsche Bundesliga
45
Punkt erkämpft: Mainz trotzt Hoffenheim ein Remis ab

Punkt erkämpft: Mainz trotzt Hoffenheim ein Remis ab

Deutsche Bundesliga
4
Frankfurt gewinnt Spektakel in Köln

Frankfurt gewinnt Spektakel in Köln

Deutsche Bundesliga
Bayern feiert nach 0:2-Rückstand noch Schützenfest

Bayern feiert nach 0:2-Rückstand noch Schützenfest

Deutsche Bundesliga
5
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Bayern - Freiburg

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Bayern - Freiburg

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Mainz - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga LIVE: Mainz - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

La Liga
Kommentare

Kommentare

Fußball VfL Wolfsburg SK Sturm Graz Christian Ilzer Andreas Schicker Dietmar Hopp Fußball International Deutschland (Fußball) Deutsche Bundesliga