Rassismus-Eklat in Italien

Dusan Vlahovic wurde von den Fans seines Ex-Klubs rassistisch beschimpft. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie.

Der serbische Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin ist bei seiner Rückkehr nach Florenz von Fiorentina-Fans erneut beleidigt und diskriminiert worden.

Schiedsrichter Daniele Doveri stoppte wegen der rassistischen Gesänge für rund eine Minute die Partie, die 1:1 endete. Fiorentina-Kapitän Luca Ranieri wandte sich während der Unterbrechung an die Fans.

Vlahovic selbst reagierte auf die Schmähgesänge mit einem demonstrativen Griff in den eigenen Schritt.

Immer wieder kommt es in Italien zu rassistischen Vorfällen

In Italien kommt es trotz Anti-Diskriminierungs- und Anti-Hass-Kampagnen regelmäßig zu derartigen Vorkommnissen in Fußball-Stadien.

Es ist nicht das erste Mal, dass Juves Vlahovic in italienischen Stadien Opfer von rassistischen Beleidigungen und Gesängen wurde. Der serbische Nationalspieler spielte bis zu seinem Wechsel nach Turin 2022 selbst mehrere Jahre für Fiorentina.

Juventus liegt nach dem Punkteverlust gegen den Tabellen-19. nur auf Platz sechs und könnte mit Rundenschluss sieben Punkte Rückstand auf die Spitze aufweisen. Rolando Mandragora (48.) glich die Juve-Führung von Filip Kostic (45.+5) aus.

