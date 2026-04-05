Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Austin FC Austin FC ATX
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Guilherme Brio
  • Jayden Nelson
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Messi und Suarez treffen bei Stadioneröffnung von Inter Miami

Beim 2:2-Remis gegen Austin erzielen die beiden ehemaligen Barca-Stars jeweils einen Treffer.

Messi und Suarez treffen bei Stadioneröffnung von Inter Miami Foto: © getty
Textquelle: © APA/Laola1
Kommentare

Lionel Messi und Luis Suarez haben am Samstag (Ortszeit) bei der Stadioneröffnung ihres MLS-Klubs Inter Miami getroffen.

Die Ex-Barcelona-Stars erzielten beim 2:2 gegen Austin FC jeweils den Ausgleich. Im neuen Nu Stadium nahe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Bisher hatte der Verein seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.

Inter Miami liegt nach sechs Spieltagen auf Platz vier der Eastern Conference, Austin ist Elfter der Western Conference.

So sieht das neue Stadion von Inter Miami aus:

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Herzprobleme: Ehemaliger Brasilien-Star verkündet Karriereende

Herzprobleme: Ehemaliger Brasilien-Star verkündet Karriereende

International
1
Barca gelingt in Madrid Vorentscheidung im Titelrennen

Barca gelingt in Madrid Vorentscheidung im Titelrennen

La Liga
7
Sensation! Arsenal scheitert im FA-Cup bei einem Zweitligisten

Sensation! Arsenal scheitert im FA-Cup bei einem Zweitligisten

International
6
In Unterzahl! Hertha BSC siegt im Skandalspiel

In Unterzahl! Hertha BSC siegt im Skandalspiel

International
Daniliuc-Eigentor bei Remis im Schweizer Klassiker

Daniliuc-Eigentor bei Remis im Schweizer Klassiker

International
Horror-Szenen! Traditions-Kracher muss unterbrochen werden

Horror-Szenen! Traditions-Kracher muss unterbrochen werden

International
18
Später Sieg! BVB jubelt in der Nachspielzeit in Stuttgart doppelt

Später Sieg! BVB jubelt in der Nachspielzeit in Stuttgart doppelt

Deutsche Bundesliga
5

Kommentare

Fußball Lionel Messi Luis Suarez Hannes Wolf New York City FC Inter Miami Fußball International