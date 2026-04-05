Messi und Suarez treffen bei Stadioneröffnung von Inter Miami

Lionel Messi und Luis Suarez haben am Samstag (Ortszeit) bei der Stadioneröffnung ihres MLS-Klubs Inter Miami getroffen.

Die Ex-Barcelona-Stars erzielten beim 2:2 gegen Austin FC jeweils den Ausgleich. Im neuen Nu Stadium nahe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Bisher hatte der Verein seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.

Inter Miami liegt nach sechs Spieltagen auf Platz vier der Eastern Conference, Austin ist Elfter der Western Conference.

So sieht das neue Stadion von Inter Miami aus: