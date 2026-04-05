Herzprobleme: Ehemaliger Brasilien-Star verkündet Karriereende

Der Brasilianer Oscar hat seine aktive Laufbahn beendet.

Der 34-Jährige einigte sich mit seinem Klub FC São Paulo auf eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich bis Ende 2027 laufenden Vertrags. Zuvor hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach Oscar im Training kollabiert sein soll und an Herzproblemen leide.

Der Mittelfeldspieler galt zu Beginn der 2010er Jahre als eines der größten Offensivtalente seines Landes. Mit dem FC Chelsea gewann er mehrere Titel und gehörte zum brasilianischen Kader bei der Weltmeisterschaft 2014.

Umstrittener Wechsel nach China

Für Aufsehen sorgte der Brasilianer im Jänner 2017, als er jungen Alters für 60 Millionen Euro von den "Blues" zu Shanghai Port nach China wechselte. Bis heute ist es die höchste Ablösesumme, die ein chinesischer Fußballklub je für einen Spieler gezahlt hat.

In der chinesischen Millionenmetropole verbrachte der 48-fache Nationalspieler acht Jahre, ehe er 2025 zurück nach Brasilien wechselte und sich seinem Ausbildungsklub FC São Paulo anschloss.