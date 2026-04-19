Messi-Show vor 75.000 Fans

Die Major League Soccer hat das Spiel mit der zweitgrößten Kulisse der Liga-Historie erlebt.

75.824 Fans pilgerten zum Duell zwischen den Colorado Rapids und Inter Miami ins Footballstadion von Denver. Das Spiel war wegen des großen Interesses im Vorfeld verlegt worden.

Mehr Zuschauer bei einem MLS-Spiel gab es nur 2023, als 82.110 Menschen die Partie zwischen Los Angeles Galaxy und dem Los Angeles FC sahen.

Gala von Messi bei Trainer-Debüt

In Denver jubelt am Ende Inter Miami beim Debüt von Interimstrainer Guillermo Hoyos über einen 3:2-Sieg.

Mann des Spiels ist Lionel Messi mit zwei Toren. Zuerst verwandelt der argentinische Superstar einen Elfmeter, in der Schlussphase sichert Messi seinem Team nach einer sehenswerten Einzelaktion den Sieg.

Trainer Hoyos trat am Dienstag die Nachfolge von Erfolgscoach Javier Mascherano an. Der 41-jährige Argentinier legte sein Amt aus persönlichen Gründen zurück.