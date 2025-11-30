Messi fordert Müller im MLS-Cup-Finale

Im Playoff-Finale der nordamerikanischen Major League Soccer kommt es zu einem besonderen Duell. Inter Miami mit Lionel Messi trifft dort nämlich auf die Vancouver Whitecaps, bei denen Thomas Müller spielt.

Im Halbfinale lässt Miami dem New York City FC keine Chance. Der Argentinier Tadeo Allende brilliert beim 5:1 mit einem Hattrick, der 38-jährige Messi liefert einen Assist.

Auch das zweite Halbfinale verläuft einseitig. Vancouver führt beim San Diego FC zur Pause 3:0 und setzt sich am Ende 3:1 durch.

Messi winkt nach zehn Meistertiteln mit Barcelona in Spanien und zwei in Frankreich mit Paris Saint-Germain die Chance auf einen ersten Titel in Nordamerika.

Der 36-jährige Müller erhält die Chance, nach 13 Meistertiteln mit Bayern München gleich seine erste Saison in der MLS zu krönen.

Erstes Aufeinandertreffen seit 2014

Für Müller und Messi ist es das erste gemeinsame Finale seit dem WM-Sieg Deutschlands 2014 gegen Argentinien. Von den acht Pflichtspielduellen der beiden insgesamt hat Müller sieben gewonnen.

"Es ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf, wenn zwei große Namen aus der ganzen Liga jetzt dieses Finale austragen", sagt Müller.

"Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Mannschaften gegeneinander spielen, aber die Aufmerksamkeit wird sicherlich dadurch noch mal mehr gepusht."

Für das Finale um den MLS-Cup reisen die Kanadier am kommenden Samstag (Sonntag 3:00 Uhr MEZ) nach Fort Lauderdale, der Heimstätte von Inter Miami.