Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
New York City FC New York City FC NYC
Endstand
5:1
2:1 , 3:0
  • Tadeo Allende
  • Tadeo Allende
  • Mateo Silvetti
  • Telasco Segovia
  • Tadeo Allende
  • Justin Haak
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Messi fordert Müller im MLS-Cup-Finale

Miami und Vancouver gewinnen ihre Halbfinali deutlich. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen der Legenden.

Messi fordert Müller im MLS-Cup-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Im Playoff-Finale der nordamerikanischen Major League Soccer kommt es zu einem besonderen Duell. Inter Miami mit Lionel Messi trifft dort nämlich auf die Vancouver Whitecaps, bei denen Thomas Müller spielt.

Im Halbfinale lässt Miami dem New York City FC keine Chance. Der Argentinier Tadeo Allende brilliert beim 5:1 mit einem Hattrick, der 38-jährige Messi liefert einen Assist.

Auch das zweite Halbfinale verläuft einseitig. Vancouver führt beim San Diego FC zur Pause 3:0 und setzt sich am Ende 3:1 durch.

Messi winkt nach zehn Meistertiteln mit Barcelona in Spanien und zwei in Frankreich mit Paris Saint-Germain die Chance auf einen ersten Titel in Nordamerika.

Der 36-jährige Müller erhält die Chance, nach 13 Meistertiteln mit Bayern München gleich seine erste Saison in der MLS zu krönen.

Erstes Aufeinandertreffen seit 2014

Für Müller und Messi ist es das erste gemeinsame Finale seit dem WM-Sieg Deutschlands 2014 gegen Argentinien. Von den acht Pflichtspielduellen der beiden insgesamt hat Müller sieben gewonnen.

"Es ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf, wenn zwei große Namen aus der ganzen Liga jetzt dieses Finale austragen", sagt Müller.

"Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Mannschaften gegeneinander spielen, aber die Aufmerksamkeit wird sicherlich dadurch noch mal mehr gepusht."

Für das Finale um den MLS-Cup reisen die Kanadier am kommenden Samstag (Sonntag 3:00 Uhr MEZ) nach Fort Lauderdale, der Heimstätte von Inter Miami.

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

#25 - Xabi Alonso
#23 - Pepe

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Tottenham verliert mit Danso gegen Fulham

Tottenham verliert mit Danso gegen Fulham

Premier League
2
Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Serie A
Scheiblehners GC mit Niederlage im Zürcher Derby

Scheiblehners GC mit Niederlage im Zürcher Derby

International
1
Ballo bereitet Millwall-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor

Ballo bereitet Millwall-Siegtreffer in der Nachspielzeit vor

International
1
Dortmund biegt Leverkusen im Spitzenspiel

Dortmund biegt Leverkusen im Spitzenspiel

Deutsche Bundesliga
2
In Unterzahl: AS Monaco mit knappem Sieg gegen PSG

In Unterzahl: AS Monaco mit knappem Sieg gegen PSG

International
Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus

Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus

International
7
Kommentare

Kommentare

Fußball Paris Saint-Germain Lionel Messi New York City FC Vancouver Whitecaps Inter Miami Thomas Müller MLS Fußball International