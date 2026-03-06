NEWS

Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus

Als Gastgeschenk wurde dem US-Präsidenten ein Trikot überreicht.

Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington einen Besuch abgestattet.

Der Argentinier war mit seinem Klub Inter Miami wegen des Gewinns des MLS Cups geladen. Als Gastgeschenk gab es für Trump unter anderem ein pinkes Inter-Miami-Trikot mit der Rückennummer 47 in Anspielung auf Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Der 79-Jährige eröffnete die Veranstaltung mit umfangreichem Lob für die US-Streitkräfte im Nahen Osten, berichtete außerdem, dass er selbst einst Pele habe spielen sehen und dass sein 19-jähriger Sohn Barron großer Messi-Fan sei.

Erst im Vorjahr war Messis Dauerrivale Cristiano Ronaldo bei Trump im Weißen Haus geladen.

