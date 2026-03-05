Glasners Palace verschärft Tottenhams Absstiegssorgen

Tottenham Hotspur kassiert am 29. Premier-League-Spieltag gegen Oliver Glasners Crystal Palace die fünfte Niederlage in Serie. Nach dem 1:3 ist der amtierende Europa-League-Sieger aktuell nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt.

Das Spiel, in dem ÖFB-Legionär Kevin Danso beginnt, startet mit einer Wharton-Chance, die Tottenham-Torhüter Vicario entschärfen kann (1.). In der Folge wird Palace-Außenbahnspieler Munoz von Souza abgeräumt, fällt auf seine rechte Schulter und kann nicht weiterspielen.

Dann zeigt Tottenhams Tel mit einer guten Einzelaktion auf, sein Abschluss fällt aber zu zentral aus (15.). Auf der Gegenseite hat Sarr Glück. Porro wirft sich in den Schuss des Offensivspielers und fälscht den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab.

Doch der Treffer wird aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung zurückgenommen (29.).

Tottenham-Abwehr fällt auseinander

Praktisch im Gegenzug besorgt Solanke die 1:0-Führung für Tottenham (34.), aber kurz darauf schwächen sich die Gastgeber selbst. Van de Ven hält Sarr im Strafraum zurück und sieht Rot (38.). Den fälligen Elfmeter verwandelt der Gefoulte selbst zum 1:1-Ausgleich (40.).

In der langen Nachspielzeit fällt die Spurs-Defensive auseinander. Strand Larsen (45.+1) und Sarr (45.+7) erhöhen auf 3:1. Noch vor dem Pausenpfiff verlassen die ersten Fans das Tottenham Stadium.

Die Tudor-Elf startet dann mit zwei, drei guten Aktionen in die zweite Hälfte, richtig zwingend werden die Gastgeber aber nicht mehr. Es bleibt beim 3:1-Sieg für Glasners Crystal Palace, das sich auf Platz 13 vorschiebt.

Tottenham ist 16. und trifft nächste Woche im CL-Achtelfinal-Hinspiel auf Atletico Madrid.