Messi bei WM? Müller: "Sehr viele müssten sich anpassen"

Wird Lionel Messi im kommenden Sommer an seiner bereits sechsten Weltmeisterschaft teilnehmen?

Der Superstar selbst erklärte Ende letzten Jahres, dass er bei der WM dabei sein möchte. Während der Qualifikation für das Großereignis fehlte der Inter-Miami-Spieler aber immer wieder, vor allem wegen Verletzungen.

Für Thomas Müller sei Messi "immer noch irgendwie im Umkreis" von Argentiniens Nationalmannschaft. Der Deutsche erzählt im Interview mit "Magenta Sport": "Das wäre ein interessantes Projekt, wenn er dabei wäre."

"Ob das auf Weltniveau so funktionieren würde ..."

Messi allein könnte laut Müller die "ganze Statik der Mannschaft“ verändern – ob zum Guten oder zum Schlechten, das würde man dann sehen." Auf alle Fälle aber müssten sich laut dem Ex-Bayern-Star "sehr viele Spieler, Trainer und das Team anpassen."

Bei der WM 2022 sah der langjährige DFB-Teamspieler den Argentinier am energetischsten. "Ob das jetzt so aus dem Stehgreif auf Weltniveau so funktionieren würde, bezweifle ich eher", gibt sich Müller kritisch.