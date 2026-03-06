NEWS

US-Teamchef verspricht Trump: "Wir können Weltmeister werden!"

Der Argentinier will sich mit den USA große Ziele setzen. Beim Heimturnier soll der Titel her.

US-Teamchef verspricht Trump: "Wir können Weltmeister werden!" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die drei Gastgeberländer gelten dabei nicht unbedingt als die Topfavoriten auf den Gewinn des Turniers.

US-Teamchef Mauricio Pochettino setzt sich aber große Ziele und glaubt an einen Titelgewinn. "Wir haben die Herausforderung angenommen, weil wir überzeugt sind, dass wir die WM gewinnen können", so der Coach im "High Performance Podcast". Das ganze Land werde sein Team in den Staaten tragen.

Auch Präsident Trump hat sich bei der Auslosung nach der Möglichkeit eines Titelgewinns erkundigt.

"Ich habe ihm gesagt: 'Natürlich, Herr Präsident.' Weil wir die USA sind, der amerikanische Traum ist da. In der amerikanischen Kultur geht es darum, der Beste zu sein, die Nummer eins", so der Ex-Spurs-Coach.

Mehr zum Thema

Ex-LASK-Coach übernimmt Posten bei WM-Teilnehmer - Folgt Iniesta?

Ex-LASK-Coach übernimmt Posten bei WM-Teilnehmer - Folgt Iniesta?

FIFA WM
4
Drei Monate vor WM-Start: Marokkos Teamchef tritt zurück

Drei Monate vor WM-Start: Marokkos Teamchef tritt zurück

FIFA WM
1
WM: FIFA erlaubt wohl Werbung bei Trinkpausen

WM: FIFA erlaubt wohl Werbung bei Trinkpausen

FIFA WM
2
UEFA: So steht es um Finalissima mit ÖFB-Gegner Argentinien

UEFA: So steht es um Finalissima mit ÖFB-Gegner Argentinien

FIFA WM
2
Mittelstürmer Undav unter DFB-Radar? "Geht mir auf den Zeiger!"

Mittelstürmer Undav unter DFB-Radar? "Geht mir auf den Zeiger!"

FIFA WM
Goodbye Deutschland! Nationenwechsel bei Union-Berlin-Profi

Goodbye Deutschland! Nationenwechsel bei Union-Berlin-Profi

FIFA WM
Durch Iran-Krieg: Weshalb Iraks WM-Chance gefährdet ist

Durch Iran-Krieg: Weshalb Iraks WM-Chance gefährdet ist

FIFA WM
4

Kommentare

FIFA WM 2026 USA (Team, Fußball) Mauricio Pochettino Donald Trump