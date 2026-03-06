US-Teamchef verspricht Trump: "Wir können Weltmeister werden!"

Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die drei Gastgeberländer gelten dabei nicht unbedingt als die Topfavoriten auf den Gewinn des Turniers.

US-Teamchef Mauricio Pochettino setzt sich aber große Ziele und glaubt an einen Titelgewinn. "Wir haben die Herausforderung angenommen, weil wir überzeugt sind, dass wir die WM gewinnen können", so der Coach im "High Performance Podcast". Das ganze Land werde sein Team in den Staaten tragen.

Auch Präsident Trump hat sich bei der Auslosung nach der Möglichkeit eines Titelgewinns erkundigt.

"Ich habe ihm gesagt: 'Natürlich, Herr Präsident.' Weil wir die USA sind, der amerikanische Traum ist da. In der amerikanischen Kultur geht es darum, der Beste zu sein, die Nummer eins", so der Ex-Spurs-Coach.