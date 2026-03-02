So denkt Kalajdzic über ein ÖFB-Comeback

Sasa Kalajdzic ist wieder da.

Der Wiener ist in der Offensive des LASK gesetzt und mit seiner Qualität mehr und mehr ein entscheidender Faktor im Angriff der Linzer.

Das beste Stürmer-Duo der Liga gesprengt

Fünf Mal in Folge stand der 28-Jährige zuletzt in der Startelf von Trainer Didi Kühbauer.

Wahlweise Moses Usor oder Samuel Adeniran müssen ihm weichen – galten die beiden in der zweiten Hälfte der Herbstsaison noch als bestes Sturm-Duo der Bundesliga, ist das als Statement zu werten.

Ein halbes Jahr Anlauf

Anfang September verpflichteten die Oberösterreicher Kalajdzic leihweise bis Saisonende von Premier-League-Klub Wolverhampton, ein halbes Jahr später hat der Transfer den Impact, den sich der LASK initial erhofft hat.

Fünf Spiele, fünf Mal in der Startelf, 403 Spielminuten – 2026 ist gerade erst zwei Monate alt, da hat der Stürmer seine Zahlen der vergangenen Jahre bereits übertroffen.