So denkt Kalajdzic über ein ÖFB-Comeback

Der LASK-Stürmer hat 2026 schon so viele Spielminuten gesammelt wie seit 2023 nicht mehr. Holt ihn nun Ralf Rangnick zurück?

Sasa Kalajdzic ist wieder da.

Der Wiener ist in der Offensive des LASK gesetzt und mit seiner Qualität mehr und mehr ein entscheidender Faktor im Angriff der Linzer.

Das beste Stürmer-Duo der Liga gesprengt

Fünf Mal in Folge stand der 28-Jährige zuletzt in der Startelf von Trainer Didi Kühbauer.

Wahlweise Moses Usor oder Samuel Adeniran müssen ihm weichen – galten die beiden in der zweiten Hälfte der Herbstsaison noch als bestes Sturm-Duo der Bundesliga, ist das als Statement zu werten.

Ein halbes Jahr Anlauf

Anfang September verpflichteten die Oberösterreicher Kalajdzic leihweise bis Saisonende von Premier-League-Klub Wolverhampton, ein halbes Jahr später hat der Transfer den Impact, den sich der LASK initial erhofft hat.

Fünf Spiele, fünf Mal in der Startelf, 403 Spielminuten – 2026 ist gerade erst zwei Monate alt, da hat der Stürmer seine Zahlen der vergangenen Jahre bereits übertroffen.

Jahr

Spiele

Startelf

Minuten

2026

5

5

403

2025

11

3

345

2024

6

6

394

2023

17

2

424

2023 sammelte Kalajdzic zuletzt mehr Pflichtspielminuten. Seine unzähligen schweren Verletzungen sind der Grund dafür.

Aber das scheint vergessen, es geht wieder bergauf.

"Ich bin noch nicht ansatzweise bei 100 Prozent!"

Sasa Kalajdzic

"Es ist ein Auf und Ab, aber es wird immer besser. Ich fühle mich gut. Ich bin aber noch nicht ansatzweise bei 100 Prozent", beschreibt der LASK-Kicker seine aktuelle Situation.

Und schon werden die Rufe nach einer Rückkehr ins Nationalteam laut. Dass das ÖFB-Team aktuell nicht gerade mit einer Vielzahl an exzellenten Stürmern gesegnet ist, ist kein Geheimnis.

Dass Teamchef Ralf Rangnick ein Fan des Angreifers ist, ebensowenig. 19 Länderspiele hat der Wiener schon in den Beinen, sein bisher letztes bestritt er im November 2023 beim 2:0-Heimsieg im Test gegen Deutschland.

Rückkehr ins ÖFB-Team im März?

Gut möglich, dass für die beiden März-Tests gegen Ghana und Südkorea das Comeback ansteht.

Kalajdzic selbst sagt dazu: "Ich mache mein Ding, mehr kann ich nicht tun. Ich habe das nicht zu entscheiden."

Dass er wieder im ÖFB-Trikot auflaufen will, steht außer Frage: "Wenn es kein Ziel von mir wäre, im ÖFB-Team dabei zu sein, wäre ich kein Fußballspieler mit Ambitionen."

