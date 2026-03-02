So denkt Kalajdzic über ein ÖFB-Comeback

Jahr
Spiele
Startelf
Minuten
2026
5
5
403
2025
11
3
345
2024
6
6
394
2023
17
2
424
2023 sammelte Kalajdzic zuletzt mehr Pflichtspielminuten. Seine unzähligen schweren Verletzungen sind der Grund dafür.
Aber das scheint vergessen, es geht wieder bergauf.
"Ich bin noch nicht ansatzweise bei 100 Prozent!"
"Es ist ein Auf und Ab, aber es wird immer besser. Ich fühle mich gut. Ich bin aber noch nicht ansatzweise bei 100 Prozent", beschreibt der LASK-Kicker seine aktuelle Situation.
Und schon werden die Rufe nach einer Rückkehr ins Nationalteam laut. Dass das ÖFB-Team aktuell nicht gerade mit einer Vielzahl an exzellenten Stürmern gesegnet ist, ist kein Geheimnis.
Dass Teamchef Ralf Rangnick ein Fan des Angreifers ist, ebensowenig. 19 Länderspiele hat der Wiener schon in den Beinen, sein bisher letztes bestritt er im November 2023 beim 2:0-Heimsieg im Test gegen Deutschland.
Rückkehr ins ÖFB-Team im März?
Gut möglich, dass für die beiden März-Tests gegen Ghana und Südkorea das Comeback ansteht.
Kalajdzic selbst sagt dazu: "Ich mache mein Ding, mehr kann ich nicht tun. Ich habe das nicht zu entscheiden."
Dass er wieder im ÖFB-Trikot auflaufen will, steht außer Frage: "Wenn es kein Ziel von mir wäre, im ÖFB-Team dabei zu sein, wäre ich kein Fußballspieler mit Ambitionen."