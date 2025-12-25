Mann-Nachfolge: Hannover 96 holt großen Namen

Noch am 24. Dezember verkündete der FC Red Bull Salzburg die Verpflichtung seines neuen Sportchefs.

Marcus Mann unterschreibt einen langfristigen Vertrag in der Mozartstadt >>>

Noch am selben Tag verkündet Hannover 96, wer Manns Nachfolge Antritt. Jörg Schmadtke kehrt nach Hannover zurück und wird sich dort als Geschäftsführer Sport künftig um die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie kümmern.

Es ist eine Rückkehr, war Schmadtke doch bereits von 2009 bis 2013 bei Hannover 96 tätig. In dieser Zeit schloss der Verein die deutsche Meisterschaft unter anderem auf Platz vier ab und spielte zwei Jahre in Folge in der UEFA Europa League.

Aktuell befindet sich Hannover auf Rang fünf der 2. deutschen Bundesliga.

Schmadtke will "zügig ins Arbeiten kommen"

"Ich freue mich sehr darüber, zurück zu sein und die Aufgabe bei Hannover 96 anzutreten. Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen. Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen", erklärt Schmadtke nach seiner Rückkehr.

Gregor Baum, Aufsichtsratsmitglied bei Hannover 96, ist sich sicher: "Mit Jörg Schmadtke kommt jemand, der schon gezeigt hat, dass er Hannover 96 im sportlichen Bereich führen und entwickeln kann."