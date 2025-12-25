Rund eine Million Ablöse für Senft? Das sagt Ried-Präsident

Der SK Sturm Graz befindet sich auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Jürgen Säumel wurde kurz vor Weihnachten die Tür gezeigt. Sein Nachfolger soll noch vor dem Trainingsstart am 2. Jänner feststehen.

Aktuell deutet viel darauf hin, dass Maximilian Senft in Bälde als neuer Sturm-Trainer präsentiert wird. Zwischen Sturm und Senft soll bereits Einigung herrschen >>>

Allerdings steht der 36-Jährige noch bis 2027 bei der SV Ried unter Vertrag. Somit werden die "Blackies" eine Ablösesumme ins Innviertel überweisen müssen.

Ablöse? Ried geht von "stolzer Summe" aus

Die "Krone" bringt Gerüchten zufolge eine mögliche Ablöse von 950.000 Euro ins Gespräch. Eine Summe, die Ried-Präsident Thomas Gahleitner so jedoch nicht bestätigen will. Dennoch erklärt er gegenüber der "Krone", dass es sich "trotzdem um eine sehr stolze Summe" handle.

Auch aus Ried-Sicht hätte man gerne so früh wie möglich Klarheit. "Wir lassen unseren Trainer sicher nicht zwei oder drei Tage vor dem Trainingsstart ziehen", lässt Gahleitner wissen. Der Trainingsstart der Rieder ist für 5. Jänner angesetzt.

Gut möglich, dass dann nicht nur Senft, sondern auch dessen drei Co-Trainer und Athletiktrainer bereits nach Graz übergewandert sind.