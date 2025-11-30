Vierter Titel! Flamengo gewinnt Copa Libertadores

Flamengo hat zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen. In einem rein brasilianischen Finale besiegte der Klub aus Rio de Janeiro seinen aus Sao Paulo kommenden Rivalen Palmeiras in der peruanischen Hauptstadt Lima mit 1:0.

Verteidiger Danilo, der in Europa bei Real Madrid, Manchester City oder Juventus Turin unter Vertrag stand, erzielte in der 67. Minute per Kopf das einzige Tor. Rund 50.000 Brasilianer waren für das Finale nach Lima gereist.

Wichtigster südamerikanischer Klubtitel

Die seit 1960 ausgetragene Copa Libertadores ist mit der europäischen Champions League vergleichbar.

In den vergangenen Jahren haben brasilianische Vereine diesen Wettbewerb dominiert. Seit 2019 haben sie alle sieben Finali für sich entschieden. Brasilien liegt nun mit Argentinien gleichauf als Land mit den meisten Titeln bei Südamerikas wichtigstem Klubwettbewerb – jeweils 25. Für Flamengo ist es bereits der bereits vierte Titel seit 2019.

Einige namhafte Spieler stehen mittlerweile bei Flamengo unter Vertrag, darunter die Ex-Atletico-Spieler Saul und Lino sowie Jorginho und Emerson Royal. Trainer ist Filipe Luis.

Die letzten 10 Copa Libertadores Sieger: