Jahr
Sieger
Land
2016
Atletico Nacional
Kolumbien
2017
Gremio Porto Alegre
Brasilien
2018
River Plate
Argentinien
2019
Flamengo
Brasilien
2020
Palmeiras
Brasilien
2021
Palmeiras
Brasilien
2022
Flamengo
Brasilien
2023
Fluminense
Brasilien
2024
Botafogo
Brasilien
2025
Flamengo
Brasilien
Vierter Titel! Flamengo gewinnt Copa Libertadores
Der Klub aus Rio de Janeiro kann den wichtigsten Klubwettbewerb Südamerikas für sich entscheiden.
Flamengo hat zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen. In einem rein brasilianischen Finale besiegte der Klub aus Rio de Janeiro seinen aus Sao Paulo kommenden Rivalen Palmeiras in der peruanischen Hauptstadt Lima mit 1:0.
Verteidiger Danilo, der in Europa bei Real Madrid, Manchester City oder Juventus Turin unter Vertrag stand, erzielte in der 67. Minute per Kopf das einzige Tor. Rund 50.000 Brasilianer waren für das Finale nach Lima gereist.
Wichtigster südamerikanischer Klubtitel
Die seit 1960 ausgetragene Copa Libertadores ist mit der europäischen Champions League vergleichbar.
In den vergangenen Jahren haben brasilianische Vereine diesen Wettbewerb dominiert. Seit 2019 haben sie alle sieben Finali für sich entschieden. Brasilien liegt nun mit Argentinien gleichauf als Land mit den meisten Titeln bei Südamerikas wichtigstem Klubwettbewerb – jeweils 25. Für Flamengo ist es bereits der bereits vierte Titel seit 2019.
Einige namhafte Spieler stehen mittlerweile bei Flamengo unter Vertrag, darunter die Ex-Atletico-Spieler Saul und Lino sowie Jorginho und Emerson Royal. Trainer ist Filipe Luis.