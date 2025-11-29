NEWS

Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus

Damit fehlt der ÖFB-Rekordtorschütze auch beim Europa-League-Gastspiel von Roter Stern Belgrad bei Sturm Graz in knapp zwei Wochen.

Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen und fehlt seinem Verein Roter Stern Belgrad damit voraussichtlich bis zu vier Wochen.

Das teilt der serbische Serienmeister am Samstag auf X mit.

Der 36-jährige Stürmer verletzte sich beim 1:0 gegen FCS Bukarest am Donnerstag und wird damit auch beim Europa-League-Gastspiel in Graz gegen Meister Sturm in knapp zwei Wochen nicht auflaufen können.

