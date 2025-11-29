Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Christian Michel Kofane
NEWS

Dortmund biegt Leverkusen im Spitzenspiel

Der BVB gewinnt nach zuletzt zwei Unentschieden wieder in der Liga. Durch den Sieg überholen Marcel Sabitzer und Co. die "Werkself" in der Tabelle.

Dortmund biegt Leverkusen im Spitzenspiel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Borussia Dortmund entscheidet das Spitzenspiel der 14. Runde in der Deutschen Bundesliga für sich.

Der BVB gewinnt auswärts bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. Die "Werkself" findet zwar etwas besser ins Spiel, in der 41. Minute köpft aber Aaron Anselmino nach einem Standard von Daniel Svensson zum 1:0-Pausenstand für Dortmund ein.

Nach dem Seitenwechsel haben Tillman und Schick gute Möglichkeiten zum Ausgleich, Flekken pariert auf der Gegenseite gegen Guirassy (59.).

Adeyemi mit der Entscheidung

Fabio Silva, der in der 61. Minute eingewechselt wird, bereitet vier Minuten später den zweiten Dortmunder Treffer vor, Karim Adeyemi köpft ein.

Leverkusen versucht zwar noch, einen Punkt mitzunehmen, trifft durch Hofmann (71.) und Poku (78.) gleich zweimal die Latte. Mehr als zum Ehrentreffer durch Christian Kofane in Minute 83 reicht es aber nicht.

In der Tabelle überholt Dortmund - Marcel Sabitzer spielt durch - mit nunmehr 25 Punkten die Leverkusener, die mit 23 Zählern auf Rang vier zurückfallen.

