Scheiblehners GC mit Niederlage im Zürcher Derby

Der FC Zürich gewinnt am fünfzehnten Spieltag der Schweizer Super League das Stadtderby gegen den Grasshopper Club Zürich mit 1:0.

Durch diesen Erfolg klettert die Elf von Dennis Hediger in der Tabelle auf den siebten Platz, während die Grasshoppers auf dem elften Rang verbleiben.

Früher Treffer

Im heimischen Letzigrund startet der FC Zürich dominant in die Partie und erarbeitet sich von Beginn an mehr Spielanteile. Die Überlegenheit zahlt sich aus, als Lindrit Kamberi nach einem Eckball zur Stelle ist und zur frühen 1:0-Führung verwertet (20.).

Die Grasshoppers, mit dem österreichischen Legionär Maximilian Ullmann in der Startformation, versuchen, zu antworten. Ullmann selbst gibt bereits nach zehn Minuten einen Warnschuss ab, der das Tor jedoch verfehlt.

Die beste Chance der Gäste in der ersten Hälfte ergibt sich nach rund einer halben Stunde, doch ihr einziger Versuch auf das Tor im gesamten Spiel wird gehalten.

Zuvor sorgt eine strittige Szene für Aufregung, als ein möglicher Elfmeter für die Grasshoppers nach Überprüfung durch den Videoassistenten nicht gegeben wird (29.).

FC Züricher bleibt dominant

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmt die Mannschaft von Trainer Dennis Hediger das Geschehen. Die Zürcher erspielen sich weitere Möglichkeiten, scheitern aber wiederholt am gegnerischen Torhüter – so auch Steven Zuber mit einem gut platzierten Schuss (80.).

Die Truppe des österreichischen Trainers Gerald Scheiblehner findet offensiv kaum ein Durchkommen gegen die stabile Abwehr des FCZ. Ein Kopfball von Lovro Zvonarek (78.) stellt eine der wenigen Aktionen der Gäste dar, die in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss auf das Tor bringen. Der FC Zürich verwaltet den Vorsprung somit geschickt bis zum Schlusspfiff.

Letztlich steht ein verdienter, wenn auch knapper, Sieg für den FC Zürich zu Buche, der sich damit wichtige drei Punkte sichert. Der Erfolg im prestigeträchtigen Stadtderby verschafft Hedigers Team etwas Luft im Mittelfeld, während für die Grasshoppers die Situation im Tabellenkeller angespannt bleibt.