Nach Aus beim SKN: Marcel Ritzmaier hat einen neuen Klub

Der Mittelfeldspieler setzt seine Karriere in Bosnien und Herzegowina fort.

Nach Aus beim SKN: Marcel Ritzmaier hat einen neuen Klub Foto: © GEPA
Marcel Ritzmaier läuft künftig in der ersten bosnischen Liga auf.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bei Aufsteiger FK Rudar-Prijedor. Der Klub ist in der Premijer Liga aktuell Tabellenletzter.

Ritzmaier war seit seinem Abgang vom SKN St. Pölten im vergangenen Sommer ohne Verein.

Der Linksfuß verbrachte den Großteil seiner Karriere im Ausland, spielte unter anderem für PSV Eindhoven oder den FC Barnsley. In Österreich stand er nicht nur für den SKN, sondern auch für den SK Rapid oder den Wolfsberger AC auf dem Platz.

