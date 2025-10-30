NEWS

Fix! Juventus Turin präsentiert neuen Cheftrainer

Wenige Tage nach dem Aus von Igor Tudor kann der Klub aus der Serie A seinen Nachfolger vorstellen.

Fix! Juventus Turin präsentiert neuen Cheftrainer Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Juventus Turin hat einen neuen Cheftrainer!

Luciano Spalletti übernimmt ab sofort den italienischen Traditionsverein und tritt damit die Nachfolge des kürzlich entlassenen Igor Tudor an. Das gab die "Alte Dame" am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Der 66-jährige Italiener erhält vorerst einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Im Falle einer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA Champions League soll sich der Kontrakt verlängern.

Erfahrung in der Serie A

Juventus liegt in der Tabelle aktuell mit 15 Punkten auf Rang sieben, sechs Punkte hinter dem Führungsduo SSC Neapel und AS Roma.

Spalletti war bis Mitte Juni für knapp zwei Jahre als Teamchef von Italien aktiv, zuvor coachte er unter anderem die AS Roma, Inter Mailand und die SSC Napoli, die er 2023 zum Scudetto führte.

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Luciano Spalletti Igor Tudor Juventus Turin