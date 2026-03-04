-
Heute 18:00 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup-Halbfinale heute: Red Bull Salzburg - SCR Altach
Wer sichert sich als erstes Team das Final-Ticket für den UNIQA ÖFB-Cup? LIVE-Infos:
Am Mittwoch (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es in Salzburg zum UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SCR Altach.
Die Mozartstädter remisierten in der Liga am vergangenen Wochenende 0:0 mit dem TSV Hartberg und halten damit bei 37 Punkten und Rang eins. Unter Neo-Chefcoach Daniel Beichler wurden bis dato vier Zähler aus zwei Partien eingefahren.
Die Vorarlberger sind in der Tabelle Siebenter und haben aktuell 29 Punkte am Konto. Damit sind die Altacher mitten im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe.
Im Halbfinale haben die Ländle-Kicker in Salzburg nichts zu verlieren und können nur überraschen.