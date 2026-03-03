NEWS

Al-Nassr gibt Verletzungs-Update zu Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Superstar werde täglich untersucht. Zu der Ausfallzeit machte der Saudi-Klub keine Angaben.

Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

"Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al-Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert", teilte sein Verein Al-Nassr auf der Plattform X mit.

Der 41-jährige Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.

Am Dienstag hatte es Berichte>>> gegeben, wonach Ronaldos Verletzung schwerwiegender und die WM in Gefahr sein könnte.

Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte er einen Elfmeter verschossen.

