Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star

Die Spatzen pfiffen es schon seit Tagen von den Dächern, jetzt ist der Transfer des Offensivspielers offiziell verkündet worden.

Fix! Manchester City präsentiert neuen Offensiv-Star Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Premier League hat ihren ersten Blockbuster-Deal des Winters!

Antoine Semenyo verlässt den AFC Bournemouth und wechselt zum Ligarivalen Manchester City. Das gaben die beiden Klubs am Freitag offiziell bekannt.

Der 26-jährige Offensivspieler hatte in seinem bis 2030 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verankert, diese kam nun jedoch nicht zum Tragen.

Neues Bezahlmodell

Die Vereine einigten sich auf eine Ablöse von rund 72 Millionen Euro, gestreckt über 24 Monate. 1,7 Millionen Euro können noch per Boni hinzukommen. Zudem besitzt Bournemouth eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent.

Semenyo erhält beim Klub von Star-Trainer Pep Guardiola einen Vertrag bis Sommer 2031. In der laufenden Saison war der Ghanaer mit zehn Toren und drei Vorlagen einer der absoluten Schlüsselspieler bei Bournemouth.

Transfermarkt Antoine Semenyo Manchester City Pep Guardiola AFC Bournemouth Premier League Fußball Fußball International England (Fußball)