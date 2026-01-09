NEWS

Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler

Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2030.

Rekordtransfer: Fenerbahce holt französischen Nationalspieler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vereine der türkischen Süper Lig investieren weiter fleißig in neue Spieler.

Fenerbahce Istanbul hat mit Mateo Guendouzi einen neuen Rekord-Einkauf getätigt. Der 26-jährige Franzose wechselt für 28 Millionen Euro von Lazio Rom in die Türkei und löst damit Kerem Aktürkoglu als Rekord-Zugang ab.

Guendouzi spielte schon als Teenager für den FC Arsenal in der Premier League, allerdings konnte er sich bei den "Gunners" nicht langfristig durchsetzen.

Über Marseille ins Nationalteam

Auf eine durchwachsene Leihe zu Hertha BSC folgte ein Wechsel zu Olympique Marseille, wo seine Karriere wieder Fahrt aufnahm. Im Süden Frankreichs konnte sich der zentrale Mittelfeldspieler für seine ersten Einsätze für die Equipe Tricolore empfehlen.

Im Sommer 2023 folgte der Wechsel zu Lazio Rom. In der Rom etablierte sich der 14-fache französische Nationalspieler als einer der besten Mittelfeldspieler der Serie A.

Nun folgt der Transfer in die Türkei. Einen Nachfolger für Guendouzi soll Lazio bereits gefunden haben. Der Niederländer Kenneth Taylor steht kurz vor einem Wechsel von Ajax nach Rom.

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

#14 - Nico Gonzalez - 60 Millionen Euro
#14 - Fernando Torres - 60 Millionen Euro

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

International
15
Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Serie A
39
Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Bundesliga
8
Defensives Liverpool bleibt Arsenals Kryptonit

Defensives Liverpool bleibt Arsenals Kryptonit

Premier League
4
Premier League LIVE: FC Arsenal - FC Liverpool

Premier League LIVE: FC Arsenal - FC Liverpool

Premier League
Basel zu Gregoritsch-Deal: "Augsburg hatte größeres Portemonnaie"

Basel zu Gregoritsch-Deal: "Augsburg hatte größeres Portemonnaie"

International
7
Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Serie A
80
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig FC Arsenal Hertha BSC Olympique Marseille Lazio Rom Fenerbahce Istanbul Transfermarkt Ajax Amsterdam