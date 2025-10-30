Crystal Palace muss vier Spiele in acht Tagen bestreiten

Die Freude war groß als Oliver Glasner und sein Team Crystal Palace den FC Liverpool im Achtelfinale des EFL-Cups mit 3:0 schlug (Spielbericht>>>).

Doch durch das Erreichen der letzten Acht ergibt sich nun eine unglückliche terminliche Situation für die "Eagles". Das Viertelfinalmatch gegen den FC Arsenal findet wahrscheinlich am 16. Dezember statt.

Somit steigt die Partie nur zwei Tage nach dem Premier-League-Spiel gegen Manchester City am 14. Dezember und ebenfalls nur zwei Tage vor dem finalen Ligaphasen-Match in der UEFA Conference League gegen KuPS am 18. Dezember.

Nur weitere drei Tage später am 21. Dezember muss Palace erneut in der Premier League in Leeds ran.

Auch ein Spiel an Heiligabend steht im Raum

Das Halbfinale des EFL-Cups ist für die Woche rund um den 13. Jänner angesetzt, daher müssen die Viertelfinal-Partien bereits vorher absolviert werden. Palace und Arsenal haben, abgesehen von der Länderspielpause im November, nur englische Wochen bis Anfang Jänner.

Deshalb wäre die einzige Option, neben dem 16. Dezember, ein Spiel an Heiligabend. In England wird Weihnachten traditionell am 25. Dezember gefeiert.

Das einzig Positive für Glasner und sein Team: Sollte das Spiel am 16. Dezember stattfinden, wären die Reisestrapazen nicht allzu groß.

Denn sowohl die Heimspiele gegen City und KuPS als auch das Auswärtsmatch gegen Arsenal finden in London statt. Einzig nach Leeds wäre die Anreise etwas länger.