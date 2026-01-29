NEWS

Lebenslängliche Sperre für Chinas Ex-Teamchef Ti Lie

Eine Vielzahl anderer Personen wurde ebenfalls vom Sport ausgeschlossen, 13 Profiklubs wurden sanktioniert.

Chinas Fußballverband hat Ex-Teamchef Li Tie, den früheren Verbandspräsidenten Chen Xuyuan sowie 71 weitere Menschen lebenslänglich von Aktivitäten in der Sportart ausgeschlossen.

Wie der Verband mitteilte, erhielten zudem knapp einen Monat vor Saisonbeginn insgesamt 13 Profivereine, darunter der Hauptstadtclub Beijing Guoan und die Vereine Tianjin Jinmen Tiger sowie Shanghai Shenhua jeweils Punktabzüge für die Saison 2026 und Geldstrafen.

Hintergründe unklar

Nähere Angaben zum Grund für die Maßnahmen gab es nicht, es wurde lediglich von "unzulässigen Transaktionen" gesprochen. Der Verband gab seine Strafen nach einem Behördentreffen zur Bekämpfung von Spielmanipulation und Glücksspiel bekannt.

