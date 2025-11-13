NEWS

James Rodriguez verlässt mexikanischen Klub nach nur einem Jahr

Erst Anfang des Jahres kam der Kolumbianer von La-Liga-Klub Rayo Vallecano. Nun ist er wieder auf Klubsuche.

James Rodriguez verlässt mexikanischen Klub nach nur einem Jahr Foto: © getty
James Rodríguez verlässt nach nur einem Jahr den mexikanischen Club León und ist ab sofort wieder auf Klubsuche. Sein Vertrag läuft am 31. Dezember aus.

In den letzten vier Jahren hatte der Kolumbianer, der einst für 75 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, sechs verschiedene Vereine.

Insgesamt war es bereits das elfte Land, in dem der Torschützenkönig der WM 2014 unter Vertrag stand.

