Werder beendet Keita-Missverständnis

Die Bremer geben den Ex-Salzburger, der im Werder-Trikot nur eine Handvoll Bundesliga-Spiele bestritt, fix ab.

Naby Keita und der SV Werder Bremen gehen endgültig getrennte Wege. Der 30-Jährige, der seit Anfang 2025 an Ferencvaros verliehen war, bleibt fix bei dem ungarischen Erstligisten.

"Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft", erklärt Clemens Fritz, Werders Geschäftsführer Fußball.

Keita wechselte im Sommer 2023 vom FC Liverpool nach Bremen. Anfangs galt die Verpflichtung als großer Transfercoup. Am Ende wurde der Wechsel zu einem Flop.

Denn der Ex-Salzburger fiel wegen Verletzungen oft aus. Am Ende seiner ersten Saison wurde er zudem suspendiert. Der Mittelfeldspieler hatte sich geweigert, mit der Mannschaft zu einem Auswärtsspiel nach Leverkusen zu fahren, da er nicht in der Startelf stand.

Keitas Bilanz bei Werder: Fünf Bundesliga-Spiele mit insgesamt nur 107 Minuten.

VIDEO: Die größten Transferflops der deutschen Bundesliga

