NEWS

Laimer-Diagnose ist da!

Die Befürchtungen nach dem Köln-Spiel haben sich bestätigt.

Laimer-Diagnose ist da! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Neuigkeiten für den FC Bayern und Konrad Laimer!

Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, hat sich der ÖFB-Star einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Laimer musste das Bundesliga-Match gegen den 1. FC Köln wenige Minuten vor Schluss vorzeitig beenden, nachdem er mit einem Gegenspieler zusammengestoßen war. Weil die Münchner ihr Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten, spielte der FCB die Partie mit zehn Mann zu Ende.

Wie lange Laimer fehlt, hat Bayern nicht bekanntgegeben. Im Normalfall ist mit einer Ausfallzeit von zwei bis sechs Wochen zu rechnen.

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Slideshow starten

51 Bilder

Mehr zum Thema

Bayern dreht Rückstand in Köln

Bayern dreht Rückstand in Köln

Deutsche Bundesliga
2
Verletzt vom Feld: Kompany sorgt sich um Laimer

Verletzt vom Feld: Kompany sorgt sich um Laimer

Deutsche Bundesliga
2
Wolfsburg holt späten Heimsieg gegen St. Pauli

Wolfsburg holt späten Heimsieg gegen St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Köln - Bayern

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Köln - Bayern

Deutsche Bundesliga
Bitter! Maxi Wöber muss weiter zuschauen

Bitter! Maxi Wöber muss weiter zuschauen

Deutsche Bundesliga
"Seltene" Erkrankung - Deshalb fehlt Bayern-Profi seit Wochen

"Seltene" Erkrankung - Deshalb fehlt Bayern-Profi seit Wochen

Deutsche Bundesliga
Ilzers TSG in der Champions League? "Das muss unser Ziel sein"

Ilzers TSG in der Champions League? "Das muss unser Ziel sein"

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Konrad Laimer Verletzungspause FC Bayern München ÖFB-Legionäre