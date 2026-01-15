Schlechte Neuigkeiten für den FC Bayern und Konrad Laimer!

Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, hat sich der ÖFB-Star einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Laimer musste das Bundesliga-Match gegen den 1. FC Köln wenige Minuten vor Schluss vorzeitig beenden, nachdem er mit einem Gegenspieler zusammengestoßen war. Weil die Münchner ihr Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten, spielte der FCB die Partie mit zehn Mann zu Ende.

Wie lange Laimer fehlt, hat Bayern nicht bekanntgegeben. Im Normalfall ist mit einer Ausfallzeit von zwei bis sechs Wochen zu rechnen.