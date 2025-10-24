Ehemaliger Real-Trainer heuert bei EL-Gegner vom SK Sturm an

Rafael Benitez hat einen neuen Klub gefunden.

Für den 65-Jährigen geht es zum ersten Mal in seiner Karriere nach Griechenland. Dort heuert er beim zuletzt strauchelnden Traditionsklub Panathinaikos Athen an, wo er einen Vertrag über zwei Jahre erhält.

Benitez übernimmt das Amt von Christos Kontis, der nach der 1:3-Niederlage in der UEFA Europa League gegen Feyenoord Rotterdam entlassen wurde. Laut "De Telegraaf" soll Benitez bei den Griechen ein Jahresgehalt von rund vier Millionen Euro erhalten haben - Rekord für einen Trainer in der griechischen Super League.

16. Klub in seiner Trainerkarriere

Damit endet für den Spanier eine lange Zeit ohne Klub. Zuletzt trainierte er den spanischen Erstligisten Celta Vigo, wo er im März 2024 entlassen wurde.

Panathinaikos ist der 16. Klub in der Vita von Benitez, der unter anderem bei Real Madrid, dem FC Chelsea sowie dem FC Liverpool an der Seitenlinie stand. Mit den "Reds" gewann er in der Saison 2004/05 die UEFA Champions League.

Im Rahmen der Europa League trifft der Spanier bald auf einen österreichischen Vertreter: Am 27. November gastiert der SK Sturm am fünften Spieltag in Athen.