Ex-Salzburger ist Legionär der Woche

Samson Baidoo agiert aktuell in bestechender Form!

In der 49. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks schnappte sich der Innenverteidiger den Titel als Legionär der Woche.

Und er hat sich diesen Titel redlich verdient. Der 21-Jährige wird für seine Leistungen beim RC Lens aktuell mit Lobeshymnen überhäuft.

Am Wochenende gelang dem Ex-Salzburger zudem sein zweites Saisontor. Baidoo erzielte beim 3:0-Erfolg über den FC Lorient per Kopf den Treffer zum Endstand.

Der erste Saisontreffer des 21-Jährigen datiert vom 19. Oktober, als er beim 2:1-Erfolg über den FC Paris traf. Ebenfalls per Kopf, ebenfalls zum Endstand.