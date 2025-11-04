NEWS
Ex-Salzburger ist Legionär der Woche
Der 21-Jährige sorgt in Frankreich aktuell für Furore und zeigte sich zudem zuletzt auch noch treffsicher.
Samson Baidoo agiert aktuell in bestechender Form!
In der 49. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks schnappte sich der Innenverteidiger den Titel als Legionär der Woche.
Und er hat sich diesen Titel redlich verdient. Der 21-Jährige wird für seine Leistungen beim RC Lens aktuell mit Lobeshymnen überhäuft.
Am Wochenende gelang dem Ex-Salzburger zudem sein zweites Saisontor. Baidoo erzielte beim 3:0-Erfolg über den FC Lorient per Kopf den Treffer zum Endstand.
Der erste Saisontreffer des 21-Jährigen datiert vom 19. Oktober, als er beim 2:1-Erfolg über den FC Paris traf. Ebenfalls per Kopf, ebenfalls zum Endstand.