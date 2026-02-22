Das sind die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals

Im DFB-Pokal-Halbfinale kommt es zum Kracher zwischen den letzten beiden deutschen Meister.

Bayer 04 Leverkusen hat nämlich Rekord-Pokalsieger Bayern München zu Gast.

Im zweiten Semifinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell.

Das ergab die Auslosung im ZDF-Sportstudio. Das Halbfinale ist für den 21. und 22. April 2026 angesetzt. Das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.