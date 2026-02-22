Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT Arsenal FC Arsenal FC ARS
NEWS

Wichtiger Dreier! Arsenal bezwingt Tottenham im Derby klar

Im prestigeträchtigen North-London-Derby siegen die "Gunners" nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte und festigen damit die Tabellenführung.

Wichtiger Dreier! Arsenal bezwingt Tottenham im Derby klar
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Arsenal ist dem lang ersehnten Meistertitel in der 27. Runde der Premier League mit einem 4:1-Sieg im North-London-Derby bei Tottenham Hotspur einen kleinen Schritt näher gekommen.

Die Partie beginnt mit klaren Vorteilen für die Gäste: Bereits in der Anfangsphase sucht Viktor Gyökeres den Abschluss, verzieht jedoch knapp (7.).

Nach gut einer halben Stunde belohnt sich Artetas Truppe, als Eberechi Eze zur Führung trifft (32.). Die Antwort der Hausherren lässt allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später gelingt Randal Kolo Muani der Ausgleich (34.).

Arsenal bleibt jedoch das aktivere Team. Bukayo Saka scheitert mit einem Schuss an Vicario (37.), ehe Eze kurz vor dem Pausenpfiff einen weiteren Versuch neben den Kasten setzt.

Arsenal macht den Sack zu

Der zweite Durchgang startet für Arsenal nach Maß. Unmittelbar nach Wiederanpfiff bringt Gyökeres seine Mannschaft nach Vorlage von Jurrien Timber erneut in Front (47.).

Die Gäste kontrollieren nun das Spiel und erhöhen den Druck, was schließlich zum 3:1 durch den zweiten Treffer von Eze führt (61.). Tottenham versucht in der Schlussphase noch einmal heranzukommen, doch ein Kopfball des eingewechselten Richarlison wird von David Raya pariert (90.).

In der Nachspielzeit sorgt Gyökeres nach einem Zuspiel von Martin Ödegaard für den 1:4-Endstand (90.). Kevin Danso steht im Aufgebot der Spurs, er kommt an diesem Spieltag jedoch nicht zum Einsatz.

Tabellenführung gefestigt

Mit nun 18 Saisonsiegen und 60 Punkten behauptet Arsenal souverän den ersten Tabellenplatz.

Tottenham Hotspur hingegen kann den Negativtrend nicht stoppen und bleibt tief in der unteren Tabellenhälfte stecken.

