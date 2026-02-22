NEWS
Marko Arnautovic trifft im Belgrad-Derby
Der ÖFB-Rekordtorschütze führt Roter Stern Belgrad zu einem wichtigen Derby-Sieg.
Marko Arnautovic zeigte sich vor den Testspielen im März in guter Form.
Der 36-Jährige besorgte beim 3:0-Heimerfolg von Roter Stern Belgrad gegen Stadtkonkurrenten Partizan Belgrad den Treffer zum 2:0 (56.).
Arnautovic hält nun bei vier Toren und sechs Assists in zehn Ligaspielen.
Damit baut der ÖFB-Legionär mit Roter Stern die Tabellenführung aus. Rivale Partizan Belgrad liegt nun mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei.