Marko Arnautovic trifft im Belgrad-Derby

Der ÖFB-Rekordtorschütze führt Roter Stern Belgrad zu einem wichtigen Derby-Sieg.

Marko Arnautovic trifft im Belgrad-Derby Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Marko Arnautovic zeigte sich vor den Testspielen im März in guter Form.

Der 36-Jährige besorgte beim 3:0-Heimerfolg von Roter Stern Belgrad gegen Stadtkonkurrenten Partizan Belgrad den Treffer zum 2:0 (56.).

Arnautovic hält nun bei vier Toren und sechs Assists in zehn Ligaspielen.

Damit baut der ÖFB-Legionär mit Roter Stern die Tabellenführung aus. Rivale Partizan Belgrad liegt nun mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei.

