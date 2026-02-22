Bremen rutscht nach Niederlage auf direkten Abstiegsplatz

In einem intensiven Kellerduell setzt sich am 23. Spieltag der deutschen Bundesliga der FC St. Pauli im heimischen Stadion knapp mit 2:1 gegen Werder Bremen durch.

Die Partie ist von Beginn an von der prekären Tabellensituation geprägt und entwickelt sich zu einem kampfbetonten Abnützungskampf.

Werder verzeichnet zwar mit 58 Prozent mehr Ballbesitz, kann daraus aber nur wenig Kapital schlagen. Eine der wenigen Chancen vereitelt St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj gegen einen Schuss (10.), auf der Gegenseite verfehlt Justin Njinmah sein Ziel (26.).

Jokertor reicht nicht für Punktgewinn

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Begegnung deutlich an Fahrt auf. Danel Sinani bedient Hauke Wahl, der zur Führung für St. Pauli einnetzt.

Daniel Thioune reagiert prompt und nimmt den Österreicher Grüll vom Feld (61.), um Jovan Milosevic zu bringen – ein Wechsel, der sich sofort bezahlt macht.

Nur eine Minute später erzielt der Joker den Ausgleich für die Gäste. Die Freude währt jedoch nicht lange, denn St. Pauli zeigt sich extrem effizient: Von insgesamt nur drei Schüssen im gesamten Spiel finden drei den Weg auf das Tor, so auch beim erneuten Führungstreffer durch Fujita.

Hitzige Schlussphase

In den letzten Minuten wird die Begegnung immer hitziger, weshalb der Unparteiische Soren Storks mehrfach zur Brusttasche greifen muss.

Auch ÖFB-Legionär Friedl wird verwarnt (75.), ebenso wie Torschütze Milosevic und Leonardo Bittencourt kurz darauf.

Romano Schmid versucht noch einmal, über Standardsituationen Gefahr zu erzeugen, doch die Defensive der Hamburger hält stand.

Durch diesen Heimsieg zieht die Elf von Trainer Alexander Blessin in der Tabelle direkt an den Gästen vorbei und klettert auf den Relegationsplatz, während die Bremer auf Rang 17 abrutschen.