Fans unzufrieden! Banner gegen Klub und Glasner
Crystal Palace hat turbulente letzte Monate hinter sich. Nun machen auch die Fans ihrem Unmut öffentlich Luft.
Beim Heimspiel von Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers (Spielbericht hier nachlesen >>>) ist es zu Fan-Protesten bei Crystal Palace gekommen.
Anhänger der „Eagles“ hielten ein Banner mit der Aufschrift „Opportunities missed – Board inept - Fans disrespected - Glasner finished“ in die Höhe und machten damit ihrem Unmut Luft.
(Verpasste Chancen – Vorstand unfähig – Fans respektlos behandelt – Glasner fertig)
Auslöser der Kritik ist die sportliche Talfahrt der letzten beiden Monaten sowie Aussagen des österreichischen Coaches nach dem Spiel gegen Mostar.
Glasner hatte erklärt: „Das Wichtigste ist, demütig zu bleiben. Ich denke, das gilt auch für die Fans. Bleibt demütig. Vergesst nie, woher ihr kommt.“