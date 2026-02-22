Fans unzufrieden! Banner gegen Klub und Glasner

Beim Heimspiel von Crystal Palace gegen die Wolverhampton Wanderers (Spielbericht hier nachlesen >>>) ist es zu Fan-Protesten bei Crystal Palace gekommen.

Anhänger der „Eagles“ hielten ein Banner mit der Aufschrift „Opportunities missed – Board inept - Fans disrespected - Glasner finished“ in die Höhe und machten damit ihrem Unmut Luft.

(Verpasste Chancen – Vorstand unfähig – Fans respektlos behandelt – Glasner fertig)

Auslöser der Kritik ist die sportliche Talfahrt der letzten beiden Monaten sowie Aussagen des österreichischen Coaches nach dem Spiel gegen Mostar.

Glasner hatte erklärt: „Das Wichtigste ist, demütig zu bleiben. Ich denke, das gilt auch für die Fans. Bleibt demütig. Vergesst nie, woher ihr kommt.“